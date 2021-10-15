城中城燒出公安疑慮 高市要擴大輔導危老重建

城中城大火引發民眾對危老建築的安全疑慮，高雄市政府今天表示，合計中央撥款與地方預算，明年要投入新台幣830萬元，擴大推動危老建築的重建輔導計畫。

屋齡40年的高雄鹽埕城中城大樓昨日凌晨發生嚴重火警，外界關注高雄市老舊建物的公共安全。高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，將持續採取主動服務，推動私有老舊建築物的重建。

副市長林欽榮透過新聞稿說明，私有的老舊建築物可能潛藏耐震能力不足的疑慮，透過推行危老重建政策，期望能強化災害預防與救護機能，並振興都市經濟、改善都市機能、重塑都市空間環境品質。

高雄市今年度危老重建輔導經費約370萬元，工務局已向內政部營建署爭取獲撥中央補助款296萬元，另外再編列公務預算534萬，合計投入830萬元。

工務局承辦人員接受中央社記者電訪時說明，今年主要輔導鳳山區危老重建，已設立4處服務據點，除提供專業建築師諮詢服務、辦理危老重建說明會，也與銀行團洽談專案貸款方案，並預計再逐步增設8處服務據點。

工務局說，經寄發合法房屋證明資格申請通知，鳳山區在今年2月8日前的申請量就已達1萬4945戶，較去年案量大幅成長26倍；結構初評及危老重建計畫書的核准案量也有顯著增加，佔全市案量的比例已分別提升到17％及14％。