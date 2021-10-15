金門23日開大型接種站 為55歲以上縣民打第2劑莫德納

莫德納疫苗又來了！金門縣府今天表示，將於10月23日再度開設大型接種站，施打莫德納第二劑，對象為縣籍55歲以上，且已接種第一劑莫德納疫苗間隔滿10週以上之縣民。縣府將循往例由鄉鎮公所通知符合的縣民，並派車接送，請鄉親依通知時間去打疫苗，以確保施打作業流暢。

金門縣長楊鎮浯表示，為持續提供縣民最便利、優質的接種服務，將於10月23日設立四處大型接種站，包括金城體育館、金門醫院、金沙國中體育館、金寧中小學體育館，烈嶼鄉則於烈嶼衛生所提供接種服務。55歲以下施打莫得納第二劑的鄉親，將依全國下階段疫苗供給狀況，再公告通知。

衛生局表示，若為縣籍55歲以上縣民，但第一劑莫德納疫苗在台灣接種者，或符合此次接種條件但沒有接獲通知之縣籍55歲以上縣民，都可自行前往設籍鄉鎮的大型接種站接種。

衛生局也提醒，請民眾務必得攜帶健保卡和疫苗接種紀錄卡。接種前如果發現疫苗接種紀錄卡遺失，務必先去接種第一劑疫苗的院所補卡；提醒接種新冠肺炎及流感兩種疫苗接種間隔應至少七天。第二劑莫德納疫苗接種後確實副作用較強，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。

衛生局提醒民眾完成疫苗接種後，應於接種處留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，提醒長者接種後多加留意，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。 金門縣府將於10月23日設立四處大型接種站，包括金城體育館、金門醫院、金沙國中體育館、金寧中小學體育館，為55歲以上民眾提供莫德納第二劑的接種服務。記者蔡家蓁／翻攝

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