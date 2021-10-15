影／金門老兵召集令活動首日 老兵揪團穿軍服到場力挺
2021金門老兵召集令活動今日正式登場，一大早就有一群老兵揪團力挺抵金，場面盛大，老兵還身著草綠色軍服到場，所到之處都引起大家關注，金門縣府觀光處副處長許績鑫也專程接機歡迎，邀請老兵故地重遊，重溫同島一命和當兵時的甘苦歲月。
由老兵張正宏揪團的「南雄二號演習」，今天一早就抵達金門尚義機場，大家精神奕奕，此次共有30位老兵參與，「軍容」壯盛。張正宏表示，回金是每年固定的行程，想成為金門老兵召集令第一個報到的團體，為活動打響第一砲。此行除了安排團員去走訪大小金門的網紅打卡新景點、回憶舊營區之外，還會去峰上三哨換國旗暨升旗，表達愛國情操，也特別安排到太武公墓向823砲戰陣亡官兵致敬，表達崇高敬意與追念情懷。
許績鑫表示，新冠肺炎疫情趨緩，老兵召集令如期啟動，讓望眼欲穿的老兵喜出望外，迫不及待的想回到金門，重溫當年的點滴和回憶。相信在全島鄉親盛情接待下，再加上縣府精心準備的專屬紀念品，老兵定能玩得盡興，為昔日軍旅增添榮耀回憶，滿載歡樂回憶而歸。
觀光處表示，先前許多老兵反應訂不到機位問題，最近因應疫情趨緩，縣府已積極協調航空公司加開班機及放大機型，逐漸增加台金空中交通運能，提供更多老兵返金的交通需求。
金門老兵召集令自今日起至12月15日一連舉辦兩個月，只要是曾在金門服役且已退役的陸、海、空軍老兵重返英雄島，備妥金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成指定活動任務，即可申領專屬禮，數量有限。相關資訊請上金門觀光旅遊網(https://reurl.cc/v5Xg4e)查詢。洽詢電話：082-324194。
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