影／金門老兵召集令活動首日 老兵揪團穿軍服到場力挺

2021金門老兵召集令活動今日正式登場，一大早就有一群老兵揪團力挺抵金，場面盛大，老兵還身著草綠色軍服到場，所到之處都引起大家關注，金門縣府觀光處副處長許績鑫也專程接機歡迎，邀請老兵故地重遊，重溫同島一命和當兵時的甘苦歲月。

由老兵張正宏揪團的「南雄二號演習」，今天一早就抵達金門尚義機場，大家精神奕奕，此次共有30位老兵參與，「軍容」壯盛。張正宏表示，回金是每年固定的行程，想成為金門老兵召集令第一個報到的團體，為活動打響第一砲。此行除了安排團員去走訪大小金門的網紅打卡新景點、回憶舊營區之外，還會去峰上三哨換國旗暨升旗，表達愛國情操，也特別安排到太武公墓向823砲戰陣亡官兵致敬，表達崇高敬意與追念情懷。

許績鑫表示，新冠肺炎疫情趨緩，老兵召集令如期啟動，讓望眼欲穿的老兵喜出望外，迫不及待的想回到金門，重溫當年的點滴和回憶。相信在全島鄉親盛情接待下，再加上縣府精心準備的專屬紀念品，老兵定能玩得盡興，為昔日軍旅增添榮耀回憶，滿載歡樂回憶而歸。

觀光處表示，先前許多老兵反應訂不到機位問題，最近因應疫情趨緩，縣府已積極協調航空公司加開班機及放大機型，逐漸增加台金空中交通運能，提供更多老兵返金的交通需求。