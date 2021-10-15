屏東低碳旅行新亮點 潮州Pbike增設四林國小站
屏東縣潮州鎮內6座Pbike租賃站2020年啟用後，近期新增1站點「四林國小站」，增站後屏東公共自行車共有40座站點，分布在屏東市及潮州鎮。縣府表示，近期國內旅行風氣盛行，在鄰近「泗林綠色隧道」及「林後四林平地森林園區」的四林國小打造新站點，提供民眾低碳旅行的新選擇。
縣府交旅處指出，四林國小站點是由潮州鎮公所籌措經費，委由縣府建置營運，讓「四林國小站」成為潮州鎮內銜接鎮外觀光休閒的中繼站。
交旅處指出，潮州Pbike去年8月啟用，便利鎮內民眾通勤使用，外地遊客也可透過Pbike串聯鎮內的主要商圈，至今年9月底止，已累積2萬7000人次使用。
交旅處指出，考量泗林綠色隧道及林後四林皆為鎮內知名景點，吸引不少外地遊客前往，部分居民反映希望有Pbike進駐，由潮州鎮公所自籌經費，並委託縣府代辦建置屏東公共自行車租賃站，提供28個車位，讓「四林國小站」成為鎮內往鎮外玩的中繼站，未來也將與鎮內其他站點共同調撥、營運。
後疫情時代，國旅風氣更加盛行，到潮州來趟低碳小旅行，從潮州火車站騎車出發，穿越鬧區、行經綠色隧道，到四林國小站中繼休息並探索潮州唯一古蹟「朝林宮」，之後再到平地森林園區休閒遊憩，沿途從新穎的現代化高架車站，再到傳統的鄉鎮聚落，親近大自然，透過新設「四林國小」站點更能串起低碳旅遊新動線，遊程都透過1輛Pbike搞定。
Pbike租賃計費採累積制，以每天累積前30分鐘免費計算，累積超過30分鐘以後，每次以30分鐘為一級距，一卡通收費10元，信用卡收費20元，歡迎下載「Pbike屏東公共自行車」APP，或至Pbike屏東公共自行車資訊網查詢更多資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言