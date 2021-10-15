海拔最高的原鄉健身房 霧台衛生所活化成整合式長照

全國海拔最高的霧台鄉生活機能中心今舉行啟用典禮，屏東基督教醫院、霧台鄉衛生所、霧台鄉原住民族長期照顧關懷協會，連結醫院、在地組織、企業資源，以原民文化為基底，運用衛生所舊有空間，將預防延緩失能的服務從居家到社區帶進原鄉生活，打造全新健康促進場域。

屏東縣長潘孟安說，原鄉第一處結合日間照顧服務中心、衛生所及生活機能中心場地，從前端提升健康體能、防老延衰到後端居家關懷與長期照護服務，提供整合性的服務資源。

霧台鄉生活機能中心在屏基指導下提供全套式肌力訓練專業服務，將發展個別性的運動處方。由個案身體肌耐力評估與慢性疼痛感，擬訂出有效的運動處方，並引進日本淺木醫院「起立坐下」復健訓練法，藉此改善肌肉力量、增進肢體功能。並發展融合文化特色的腦適能認知訓練，包括魯凱族狩獵文化桌遊及居家生活體適能，達到促進認知功能以及延緩退化的目的。

霧台鄉生活機能中心提供居家式生活照顧服務，透過居家健促員定期居家訪視，將居家體適能帶入長輩家，打造「走進家裡的服務」，發展出霧台鄉多元的部落照顧模式。 屏基指出，2018年屏基在三地門鄉三地村地磨兒部落創立全國第一個促進原民健康老化生活機能中心，至今服務已超過10萬人次，此次將生活機能中心模式帶進霧台鄉。

屏基院長林連豐說，屏基兩年多來在地磨兒生活機能中心的服務觀察中發現定期體適能運動的長輩，上下肢耐力、心肺功能都有明顯進步，動態平衡能力及敏捷能力增強，有助降低跌倒風險，維持生活自理，減緩衰弱及衰老。長期腦適能訓練的長輩，其認知測驗的分數也能有顯著進步。

屏東縣府長照中心指出，霧台鄉第1家日間照顧服務中心，也是原鄉第6處日間照顧中心，縣府在三地門、瑪家、來義、泰武及牡丹布建，原鄉涵蓋率66.67%，截至9月底屏東縣布建42處日間照顧中心，一學區一日照布建率達73%，預計今年底達成9成一學區一日照布建率。

長照中心指出，日間照顧服務中心提供部落裡失能失智長輩白天去處，除運用原民專業人員照顧長輩外，空間營造上也依據長輩生活習慣，專門做一處臥榻，讓長輩在上面傳統編織、休息等活動，期待這裡是一處具有在地文化味道的家。空間營造，採用魯凱族花百合花，牆面上一朵朵百合花，空間中彷彿有被花朵溫柔包圍。