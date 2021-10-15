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中油五輕噪音、異味惹民怨 工務局：速查原因、開說明會

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄五輕廠目前正在進行土汙整治工程。圖／高雄市工務局提供
高雄五輕廠目前正在進行土汙整治工程。圖／高雄市工務局提供

高雄市政府預計明年2月解列中油五輕（高煉廠）第3區土地，目前汙染土壤整治工程如火如荼進行中，高雄市議員陳玫娟表示，近日接獲不少當地民眾陳情，抱怨工程噪音與異味飄散擾民，居民健康暴露在危險當中。工務局長蘇志勳表示，廠區現進行鋼板樁架設，會儘速查明異味從何而來。

陳玫娟今在工務部門質詢時質疑，中油五輕因整治時程趕趕趕，造成廠商趕工、居民受害，自己不斷要求工務局要到當地開說明會，讓民眾了解整治狀況，才不會成天擔心安全、健康狀況，但工務局至今未開過一場說明會。蘇志勳解釋，目前規畫在明年2月前挖出汙染土壤，並解列。明年11月會完成土壤、地下水的整治。整治規畫是依照中油的整治計畫書去執行。

針對噪音、異味的部分，蘇志勳說，目前挖土工程，時間以每天8小時為限，明年2月後才會在廠區內架設熱脫附處理廠，到時機器會24小時運轉。相關噪音、環境監測都會取得環保局許可，包括操作許可與固定汙染源許可等。蘇志勳也提及，目前廠區內也有中油自己的熱脫附處理廠，工務局會盡快查明異味發生原因。

陳玫娟認為，五輕廠整治是大工程，不應為了迎合政策就過分趕工，「哪有人動工前就先設定解列時間」。日前市議員黃文志也建議工務局應結合環保局、承包廠商、監造廠商等單位，至社區開說明會，避免民眾不信任市府解列過程。蘇志勳今天表示，會要求新工處盡快辦說明會。

高雄五輕廠目前正在進行土汙整治工程。圖／高雄市工務局提供
高雄五輕廠目前正在進行土汙整治工程。圖／高雄市工務局提供

中油 噪音

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