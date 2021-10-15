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屏東券首日上網登錄逾10萬人 屏東購今下午首波抽獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出「屏東券」，設籍屏東縣民上網登記就有機會抽中8萬8888份200元的屏東券，昨起開始登入，已經有超過10萬人登入。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府推出「屏東券」，設籍屏東縣民上網登記就有機會抽中8萬8888份200元的屏東券，昨起開始登入，已經有超過10萬人登入。圖／取自潘孟安臉書

五倍券推出後，各地縣市政府為振興買氣推出各種加碼方案，屏東縣府推出「屏東券」，設籍屏東縣民上網登記就有機會抽中8萬8888份200元的屏東券，14日起上網登錄，首日瞬間湧入6.8萬流量，網站系統一度當機，昨下午恢復運作。城鄉發展處統計，今上午10點，屏東券有逾10萬人登記抽獎；另外推出屏東購好禮，今天下午4點首波抽獎，抽出5台iPhone手機、1台Gogoro。

屏東縣府推出屏東券，設籍在屏東縣民上網登記，就有機會抽中8萬8888份200元的屏東券，面額有1張100元與2張50元，昨天中午開放民眾登記，網頁當機，無法連上，出現錯誤頁面，縣府緊急將屏東券登入方式改用表單系統分流報名，下午兩點過後，網站重新開放。

縣府城鄉發展處指出，縣府推出五倍券振興優惠方案，「屏東購好禮」截至今天登入的消費金額有3千8百萬元，比數有2萬3千筆；屏東券統計至今上午10點，有逾10萬人登記。

屏東購好禮活動，城鄉處說，10月8日開放登錄，直到明年4月30日止，抽獎活動今起開始，每周五下午4點鐘線上直播公開抽出得獎序號。

屏東券部分即日起登記到10月28日，改採網頁表單分流報名，11月4日簡訊中籤通知，屏東券使用期間從11月4日到12月31日，縣內有800多名店家合作使用。

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