高市議長要求清查危老建築 民進黨團促修法

高雄「城中城」大火造成嚴重死傷，議長曾麗燕要求市府全面清查危老建築；議會民進黨團推修法以利公共安全及危老改建，同時發起募款。

高雄鹽埕區「城中城」社區14日大火造成46死、41傷，市議會今天工務部門業務報告及質詢，民進黨籍召集人江瑞鴻裁示為意外罹難者默哀。

民進黨團總召鄭光峰指出，「城中城」在民國70年以前建造為住商混合建築物，1樓、2至6樓、12樓為商場、電影院及餐廳，7至11樓是住宅用途，由於2至6樓及12樓已閒置多年，僅7到11樓為住宅使用，所以沒有依據民國84年施行的公寓大廈管理條例規定成立管理委員會或推選管理負責人，也沒有落實安全管理。

鄭光峰指出，現行法規對既有建築物成立管理委員會沒有溯及既往，促中央、地方聯手加速修法，強制老舊建物要設管委會，以利老舊建築可引用「都市危險及老舊建築物加速重建條例」或「都市更新條例」，落實公共安全管理並推動改建。

黨團幹事長黃文益促中央協助高雄市全力善後及安置，並幫助罹難者家屬走出傷痛、生者平安並早日恢復正常生活。

他表示，市長陳其邁及市府會負起完全責任並全力善後及究責，此時國民黨等過多的政治動作及語言都無助於城市進步，也盼大家攜手協助事件受災者趕快恢復平靜生活，城市進步的腳步不停止。

民進黨團表示，將攜手宗教及慈善團體舉辦聯合祈福法會，同時發起募款活動協助受災戶走出傷痛。

議長曾麗燕發布新聞稿指出，這次大火傷亡嚴重，她深感震驚與哀痛，希望市府痛定思痛，調查釀災真相，找出錯誤與疏失，做好災民安置，並避免憾事再度發生。

曾麗燕指出，市府針對「城中城」救災救護同時，應同步進行危險老舊建築全面清查，尤其是住商混合建築，更要嚴格檢視建築結構、消防逃生設施、老舊管線等安全指數。

她強調，市府在加速推動老舊危樓都市更新前，首先保障市民居住的安全，讓市民安心是政府的責任。

曾麗燕表示，在救災救護及妥適安置災民後，議會將召開專案報告，要求陳其邁和市府團隊說明火災事件始末及老舊危樓未來的安全規劃。