專業技師現勘 「城中城」尚無立即傾倒危險
高雄「城中城」大樓昨天凌晨發生嚴重火警，經專業技師現勘評估，尚無立即傾倒危險，高雄市政府工務局表示，已要求先做好安全防護措施，以維護公共安全。
「城中城」大樓昨天凌晨發生火警，傷亡慘重。加上城中城在民國70年以前建造，建築老舊，外界擔心建築體受到損壞，會有傾倒危險。
高雄市政府工務局昨天發布新聞稿表示，經會同高雄市建築師公會、土木技師公會及結構技師公會勘查，無立即傾倒危險。
工務局也表示，已要求建築物所有權人及使用人維護該建築物構造及設備之安全，並應在未修繕完成前，先作好安全防護措施。工務局也說，將持續協助拆除該建築物玻璃牆並設置圍籬，防止外牆面及帷幕牆脫落，以維公共安全。
工務局也呼籲民眾，盡量不要靠近該大樓。
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