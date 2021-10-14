金門縣民普發5千紓困金有97％民眾申辦 最後一批明入帳

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣紓困現金自9月1日起開始受理申請，第四階段撥款約5千餘人可於明日起陸續入帳，圖為，縣長楊鎮浯視察民眾申辦情況。記者蔡家蓁／攝影
金門縣紓困現金自9月1日起開始受理申請，第四階段撥款約5千餘人可於明日起陸續入帳，圖為，縣長楊鎮浯視察民眾申辦情況。記者蔡家蓁／攝影

金門縣紓困現金自110年9月1日起開始受理申請，第四階段撥款約5千餘人可於明日起陸續入帳，金門縣府民政處也表示，截至本階段撥款，累計完成人數逾13萬6千餘人次，占全體縣民總數約97%；此階段匯款如金融帳號提供有誤，匯款不成功者經縣府電話、簡訊或電子郵件聯繫補正資料，至10月31日仍未補正者，將不再受理。

金門縣府民政處表示，此次經統計符合縣府紓困金發放對象計有14萬370人，含此次階段撥款人數計13萬6千餘人，其中免申請四大類(已請領金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼、身心障礙者生活補助等且為本人金融帳戶者)計有3萬3844人，以線上系統提出申請將近8萬人，以紙本或郵寄申請者計2萬2千餘人。

民政處也說明，自紓困金辦理起，縣府於接獲縣民反映已申請但未收到款項情事，經縣府查詢係因存摺條碼失效導致補摺失敗，或資訊同步問題，建議可經由網路銀行查詢，或至金融機構臨櫃洽詢。

縣府表示，紓困金線上系統(https://5000.kinmen.gov.tw)將於110年10月31日關閉查詢功能，請縣民儘量於110年10月31日前確認紓困金5000元是否入帳。如有疑問請來電082-325640金門縣政府民政處洽詢。

縣府紓困金業於9月30日已截止申請，逾期不再受理，縣府秉持及時紓解民困之心，業已加快相關作業速度，並感謝金門縣議會對於縣府紓困與振興方案之支持，府會達成共識一同幫助縣民渡過難關，陪伴縣民一同抗疫，減輕疫情造成之負擔。縣府將於撥款日發送簡訊通知至申請人申請時所填寫手機門號。

金門縣長楊鎮浯多次赴鄉鎮公所，視察民眾申辦紓困金的狀況。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯多次赴鄉鎮公所，視察民眾申辦紓困金的狀況。記者蔡家蓁／攝影

金門

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