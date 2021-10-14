避免斷頭式樹木修枝 屏東開修剪認證考試

避免樹木淪為斷頭式修剪影響景觀，屏東縣府辦理屏東縣景觀樹木修剪人員培訓，通過學科、術科考試後發給合格證照，也針對第一線土地管理人員辦理「樹木風險評估及病蟲害養護管理教育訓練」強化樹木養護管理的專業能力。縣府指出，未來在縣內執行樹木修剪作業人員須持有合格證才能執行，落實樹木修剪認證制度。

縣府今年度首次開辦景觀樹木修剪人員教育訓練認證共兩梯次，各50人次參加，開放對象縣內景觀從業人員優先參與，提升專業知識，通過考試取得合格證照約有八成，要經過學科、術科，術科考試在40分鐘內完成樹木修剪。

參與學員陳昭儒從事景觀工作7、8年，有在做公路路樹的修剪，近年來路樹修剪要求不要再光頭式修剪，他說，來上課後，了解哪些枝條可以剪，哪些不可以剪，讓樹木更好的呈現。

參與學員馬詩涵說，了解修剪樹木的知識，讓樹形漂亮，考試除了學科還有術科，術科要鑑別樹如何修剪，在四十分鐘內修剪完成樹，挑戰高。

景觀工程商業同業公會全國聯合會技能認證委員會主任委員李碧峰說，修剪樹木重點從結構枝往上判斷，再觀察不良枝，不良枝剪完後，樹木結構更安全，之後生長均衡發展，將樹冠內部做疏散修剪，讓風穿透而過，減低風阻防範風災與減輕病蟲害發生，樹冠的外觀輪廓要做短截修剪，偏斜或生長太多，枝梢突出部分易被颱風吹斷造成工安意外，要適度修剪。

縣長潘孟安說，樹木修剪技術教育訓練及認證考試，強化第一線人員執行職能並運用先進儀器科學性檢測報告，提供土地管理單位作為風險控管的依據，請土地管理單位經常性的巡查外，也會針對全縣重要的樹木周期性的監測。