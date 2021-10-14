金門老兵召集令明登場 有投擲手榴彈與扛砲管讓你回味

金門縣府一年一度的「金門老兵召集令」活動即將在明（15）日開跑，為了讓來訪的老兵超有感，縣府同時也在尚義機場金門形象館也打造了該主題情境特展，有投擲手榴彈與扛砲管等，以濃濃在戰地風味，要讓老兵重溫當年當兵的回憶。

金門縣觀光處丁健剛表示，此次特展的展期自即日起至12月15日，由金門觀光小天使-「阿特」化身為憲兵，威嚴中又帶有阿特的可愛，別有一番風趣，此外還有以獅山炮陣地為設計概念，將著名八吋榴彈砲及砲彈操擬真搭建出來，砲上的繩子可以讓遊客擺出拉砲的姿勢，很是威風。

現場還提供多項有趣體驗活動，其中「手榴彈投擲遊戲」是最受歡迎的，站在投擲線上對目標桶子投擲玩具手榴彈，投越遠分數就越高，而且投中時將有特別音效出現，轟隆一聲彷如用真的用手榴彈命中目標似的，逸趣橫生。還有「扛砲道具」，可與大型炮台裝置藝術合影，讓老兵回味當年在金門留下的汗水；或者可以戴上值星帶，回憶當兵時的情境。

金門縣府表示，「金門老兵召集令」活動自10月15日起至12月15日，有「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎?」及「注意!老兵罩伙來」、「軍事據點行程推薦」及「老兵特約商店專屬優惠活動」等5項系列活動。只要是曾經在金門服役且已退役之老兵，備具金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可申領專屬禮。