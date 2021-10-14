屏東券今起上網登錄抽獎 湧6.8萬流量網站當機

五倍券上路後，振興買氣，屏東縣府推出「屏東券」，只要設籍在屏東縣民今起到10月28日上網登記，就有機會抽中8萬8888份200元的屏東券，今天上午11點開始登錄，未料遇到系統商更新，加上瞬間湧入6萬8000流量，網站系統無法負荷，網站當機，下午2點過後，屏東購好禮網站恢復，屏東券上網登記改用分流表單登記。

屏東縣府推出屏東券，只要設籍在屏東縣民上網登記，就有機會抽中8萬8888份200元的屏東券，面額有1張100元與2張50元，今天上午11點開放民眾登記，網頁當機，無法連上，出現錯誤頁面，縣府緊急將屏東券登入方式改用表單系統分流報名。

縣府城鄉發展處指出，縣府推出五倍券振興優惠方案，「屏東購好禮」截至今天為止，登入的消費金額有3200萬元，比數有2萬筆；屏東券首日下午兩點前，有1萬2000人登入，網頁瞬間流量高達6萬8000。

屏東購好禮活動，城鄉處說，從10月8日開放登錄，直到明年4月30日止，抽獎活動在10月15日開始，每周五下午4點線上直播，公開抽出得獎序號。

屏東券部分即日起登記到10月28日，改採網頁表單分流報名，11月4日簡訊中籤通知，屏東券使用期間從11月4日到12月31日，縣內有500多名店家合作使用。

屏東券報名表單，請依縣民戶政分區分流報名

恆春地區：恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉：https://reurl.cc/YjVmQn

枋寮地區：枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉：https://reurl.cc/kLr9Qn

潮州地區：潮州鎮、萬巒鄉、新埤鄉、泰武鄉、來義鄉：https://reurl.cc/Xlqx97

內埔地區：內埔鄉、長治鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉：https://reurl.cc/Gb4gLA

東港地區：東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、琉球鄉：https://reurl.cc/q1ra4p

萬丹地區：萬丹鄉、麟洛鄉、竹田鄉：https://reurl.cc/aNLE8D

屏東市：https://reurl.cc/pxr84e