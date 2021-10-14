疫情趨緩拚秋冬旅遊 澎湖觀光行銷接力登場

全台疫情獲得控制，各項警戒也陸續解封，加上振興五倍券發放使用，澎湖觀光與地方農特產品行銷，也都在後疫時期推出，帶動秋冬旅遊消費，振興產業復甦。

澎湖農漁產業加工運銷合作社發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，澎湖農會、農漁產業加工運銷合作社等10餘家在地業者，在後疫時期主動出擊，首批跨海赴台結合高雄夢時代週年慶所舉辦的金門澎湖物產展，提供有在地的近30餘項的農漁產與加工品，在振興五倍券的誘因下，人潮買氣熱絡，為後疫市場經濟開出紅盤，洪姓業者終露出半年來的喜悅。

除了澎湖業界跨海行銷外，交通部觀光局澎管處22日起至明年3月底，適時推出「振興國旅好澎遊」活動，遊客無論是在食、宿、遊、購或行等觀光旅遊上，只要在合作產業消費滿新台幣1000元，都可在澎湖機場兌換限量公仔一份與好康摸彩券，獎品豐富。

澎湖縣政府戀海味澎湖美食節系列，推出「澎湖海鮮一條街」，多家餐廳提供有近100道的精緻美食菜餚與生猛海鮮大菜，超值優惠，值得品味，現場還有刮刮樂與菊島好食光集章抽獎好禮等，有吃擱有抓。

馬公市公所「在地漁樂、家園環保」活動，16日下午在文澳市場廣場辦理，包括有二手市集好物、10元海鮮分享、社區特色美食、文創手作商品、海洋環保手作DIY、精彩刺激闖關遊戲等。

澎湖湖西鄉公所17日則在青螺濕地推出「湖西好鄉海洋文化季」活動，安排有獨木舟、抓魚與摸蛤等體驗，現場還提供有私房風味餐等供品嚐。