電動汽機車多大樓卻不准設充電樁 議員要求設輔導團隊

電動汽機車成為趨勢，許多大樓卻沒有同步設置充電樁，住戶與管委會溝通過程容易發生爭議。高市議員陳慧文表示，電動汽機車成長速度快速，要正視大樓住戶充電問題，應該要讓住戶可以自行設置無須管委會同意，建議市府設專業輔導團隊。工務局建管處表示，內政部進行修法，未來舊大樓無須管委會同意可設置充電樁，新大樓則已經要求預留，研擬通用設計推廣。

高市議會今天進行工務部門業務質詢，市議員陳慧文指出，電動交通工具愈來愈成熟，加上節能減碳意識高漲，2013年掛牌電動汽車13輛、2020年832輛，電動機車也從6287輛成長至6萬665輛，成長十倍之多。

陳慧文說，隨著電動汽機車普遍，住戶希望在公共空間設置充電樁，溝通過程與管委會衝突層出不窮，管委會可能以影響大樓結構、電量負載等原因出現紛爭與摩擦；電動車是可預見趨勢，未來盼所有權人買電動車，在不破壞公共空間情況下可以設置，不需要經過管委會或區權會同意，此部分規畫要提前部署。

陳慧文建議，台北市府建管處今年邀集建築師公會、電機技師公會、物業大樓等單位組成專業輔導團隊，提供免費諮詢與現場診斷服務，高雄市也應該有類似規畫，另思考是否提供誘因鼓勵既有建物與新建物設置充電樁。

建築管理處長陳海通答詢指出，電動車確實是未來趨勢，舊有建物部分，內政部營建署正針對公寓大廈管理條例修法，朝住戶不需要管委會或區權會同意下設置充電樁，市府也希望明年爭取經費補助建有建物，朝一戶補助5萬元方向，以達到拋磚引玉效果；新建物部分，相關單位已經規範要預留充電位置，在不變動、不影響下投資經費與成本下，希望會同相關單位討論，找出標準通用設計進行推動。