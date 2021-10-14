屏東財政連7年正成長 擺脫葉克膜評級

屏東縣財政曾經被評為「重度昏迷葉克膜」等級，縣府今天表示，民國109年度預算執行情形經審計機關審定歲入歲出餘絀數新台幣11億1838萬餘元，連續7年正成長。

屏東縣政府發布新聞稿表示，屏東縣財政曾一度被媒體評為「重度昏迷葉克膜」等級，但縣府展現堅韌的應變力與執行力，不僅減債有成，自103年度起連年歲入大於歲出，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元，且預算規模逐年成長。

縣府表示，預算規模7年來增加超過120億元，主要投入教育文化、社福建設等施政，展現亮眼的縣政成績單。

針對屏東縣109年度預算執行情形，縣府指出，經審計機關審定歲入決算數為445億8952萬餘元，歲出決算數434億7114萬餘元，歲入歲出餘絀數11億1838萬餘元，債務償還2億1000萬元，收支餘絀數9億838萬餘元。

縣府表示，屏東縣財政自縣長潘孟安上任以來，運用創新策略調整收支，落實節流、嚴審預算及強化經費執行效益、靈活調度縣庫現金流量，大幅降低短債，節省債息，短短不到幾年，就讓屏東財政擺脫「葉克膜」。

縣府指出，屏東縣短期債務由103年度88.61億元，至107年4月即全部還清歸零；長期債務由190.81億元降至109年度166.8億元，減少24.01億元；債務利息負擔也由103年度3億元降至109年度8929萬餘元，減少70.23%，紓緩財政困境及壓力。

縣府表示，103年度起，屏東縣連續7年度歲入歲出賸餘，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元；累計短絀由102年度136.51億元，降至109年度58.89億元，減少短絀77.62億元。

縣府指出，縣府秉持「減債不增債，建設不等待」，積極爭取中央各項補助計畫，推動重大公共建設計畫及前瞻基礎建設，預算規模逐年穩健成長。

縣府表示，縣府主要投入教育文化、社福建設等施政，例如推動全人照顧、建置屏東縣便捷交通網、打造屏東藝文空間、縣內水系整治及污水下水道，還有縣立圖書館總館、屏東縣民公園、復興公園、勝利星村、可可園區、咖啡園區、共融公園遊戲場等，打開屏東城市能見度，提升屏東競爭力與品牌價值，讓縣民幸福感提升。