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高市道路一周內被挖兩次 議員：市府橫向聯繫不足

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市小港平和南路一周內被開挖兩次，造成觀感不好。圖／高雄市議員陳致中辦公室提供
高雄市小港平和南路一周內被開挖兩次，造成觀感不好。圖／高雄市議員陳致中辦公室提供

為減少馬路不斷被開腸破肚，高雄市政府規定在道路改善完工後，一年內禁止再次挖掘。但高雄市議員陳致中指出，9月16日小港平和南路在道路刨鋪，一周內同路段又因孔蓋下地再次被開挖，造成民眾觀感不好、浪費刨鋪資源。工務局表示，這起事件是因台電新設孔蓋，施工後必須停電、鑽線才會再次動工。

陳致中表示，高雄市自治條例明文規定道路刨鋪後一年內禁挖，但仍有6項但書。這次平和南路一周內被挖兩次是因不同單位的工程時間，A單位申請的是路面刨鋪路證，B單位則申請孔蓋施工路證，在B單位孔蓋完工後，60天內不需要再申請路證就可進行孔蓋下地工程。但在60天內A單位已完成道路刨鋪，後續B單位又為了孔蓋下地工程再次挖馬路。

高雄市過去路面人孔蓋共有47萬個，占全台數量2成，為六都之冠。人孔蓋雨天打滑、路面不平，造成機車族車禍的事件層出不窮，市府為減少路面孔蓋推出「孔蓋下地」計畫。陳致中認為，孔蓋下地本是市府美意，但間接造成新鋪路面短期又被開挖，陳建議，工務局增加跨局處橫向聯繫，讓不同單位道路刨鋪、孔蓋施工的工期互相配合，減少道路多次開挖的狀況，確保馬路施工品質。

工務局長蘇志勳表示，原則是都不希望道路刨鋪後一年內再次開挖，未來將進行橫向聯繫，盡可能避免同一路段因不同工程多次開挖。

高雄市 陳致中

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