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圓規颱風影響千名遊客滯留馬祖 縣府今協調班機輸運

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
受颱風影響，馬祖連日來交通大亂，大量班機停飛，機場出現不少遊客高喊要回家。圖／讀者提供
受颱風影響，馬祖連日來交通大亂，大量班機停飛，機場出現不少遊客高喊要回家。圖／讀者提供

受圓規颱風外圍環流及馬祖東北季風影響，馬祖南、北竿機場自11日上午起側風超限，至昨日下午班機停飛取消19班（含加班機），為持續疏運滯留旅客，連江縣政府今天已協調立榮航空加開2班機，並申請C130軍機疏運，盼將滯留旅客輸運完畢。

因為颱風的關係，馬祖連日來交通大亂，不但大量班機停飛，加上台馬海運浪大停駛，造成近千名旅客滯留，不少人已經滯留超過3天，在機場苦候多時，卻遲遲等不到班機，遊客都抱怨連連。

有旅客上網表示，「馬祖是個好地方，但是我需要回家，需要地方政府幫忙協調加任何班機可能，勞煩幫幫我們」。也有人說，「到底何時才能回家？有種滯留孤兒無人理睬感受」。

連江縣交旅局長林長青表示，今天的班機已經恢復正常，縣府除了協調立榮航空增開2架次航班，也申請1架次C130軍機，軍機已在南竿機場現場開放民眾登記；另外，臺馬之星昨日晚間也從基隆開航，今天日上午到南竿，協助載運200多名旅客回台。

連江縣政府說，今日下午加班機，分別是松山飛南竿下午1時，南竿回松山下午2時35分，松山往返南竿均採現場唱名候補，松山預定上午10時30分、南竿預定下午1時40分唱名作業。連江縣交旅局表示，所有班機起降，仍視當時天候狀態，請隨時注意飛航動態。

受颱風影響，馬祖連日來交通大亂，大量班機停飛，機場出現不少遊客高喊要回家。圖／讀者提供
受颱風影響，馬祖連日來交通大亂，大量班機停飛，機場出現不少遊客高喊要回家。圖／讀者提供

受颱風影響，馬祖連日來交通大亂，大量班機停飛，機場出現不少遊客高喊要回家。圖／讀者提供
受颱風影響，馬祖連日來交通大亂，大量班機停飛，機場出現不少遊客高喊要回家。圖／讀者提供

馬祖交旅局也表示，今天已協調立榮航空加開2班機，並申請C130軍機疏運，盼將滯留旅客輸運完畢。圖／馬祖交旅局提供
馬祖交旅局也表示，今天已協調立榮航空加開2班機，並申請C130軍機疏運，盼將滯留旅客輸運完畢。圖／馬祖交旅局提供

南竿 馬祖

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