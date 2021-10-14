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城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

城中城暗夜大火 高市議員盼公權力介入解決住安

中央社 / 高雄14日電

高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨大火釀成多人死傷，市議員認為，這暴露出老舊建物的公共安全危機，希望市府全面檢視，並以公權力介入協商重建，儘速解決問題。

市議員李喬如今天在高雄市議會指出，「城中城」大樓興建迄今已40年，早期有電影院、歌廳等設施，風光一時，但隨著商圈移轉而逐步凋零，她10年前就注意到「城中城」設施老舊、逃生不易，召開2次都更重建說明會，可惜未能成功協調改建，無法阻止這場悲劇。

李喬如表示，火警發生後，政府不僅要解決後續安置及善後，更應積極解決「城中城」整體問題，一定要有公權力介入，希望市府主動聯繫召集所有權人，徹底解決。

另名市議員林智鴻則以自身選區鳳山區為例，指目前鳳山申請危老重建者比例不到3％，市府應探究原因，更要以「城中城」大樓暗夜大火為鑑，痛定思痛，思考如何全面改善市內老舊建物的公共安全、建築安全及消防安全。

高雄市政府建築管理處長陳海通表示，目前以救災優先，市府已請建築技術工會、土木技術公會及建築師公會待命，待救災告一段落後，就會對現場建物狀況進行初步鑑定。

工務局長蘇志勳說，市府在民國108年、109年及今年5月間，曾到「城中城」進行安全檢查，也通知住戶改善缺失，但因大樓缺乏健全管理委員會，改善工作難以落實，市長陳其邁已指示先請大樓成立管理委員會，輔導住戶改善安全問題。

都市發展局長楊欽富表示，這種老舊大樓常見問題是消防設施欠佳且逃生不易，若後續火災鑑定認定建築結構不安全，就必須循2種方式處理。

他說，一是危老建築重建，需要100％所有權人同意，難度很高；二是都更，只要5成同意就可成立都市更新會，市府也會介入輔導，只是這棟大樓是複合型建物，產權複雜，具體處理方式還需思考。

建築 高雄市 都更

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