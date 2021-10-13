台蕉再訪日本學童 屏東銷日5噸香蕉

推動台灣農產品拓展日本新消費族群，農糧署前年7月與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，今天屏東農民再封櫃5噸秋蕉銷日本，將作為學童營養午餐餐點。

農糧署今天在屏東縣南州藝隆農場舉辦香蕉外銷封櫃儀式，茨城縣笠間市等5市町首長，錄製致謝影片，除感謝台灣提供的優質香蕉外，並介紹當地農特產品，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和後可以邀請台灣民眾到日本當地互相交流。

農糧署長胡忠一表示，連3年外銷日本的台蕉都是正成長，去年更達到近3300公噸，今年至今已近2900公噸，農委會提昇台灣專屬的TGAP驗證規格為TGAPPLUS後，並透過台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應，今年東京奧運成功銷日5噸，打進選手村，大大打開知名度。

農糧署表示，為推動台灣香蕉再拓展日本新的消費族群，農糧署於民國108年7月與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」後，正式開始雙方人員、食材、藝術文化及振興地區經濟等的交流。

農糧署表示，備忘錄自簽訂以來，茨城縣笠間市強力邀約鄰近市町，於每年秋季採用台蕉作為學童營養午餐飯後水果，成果豐碩，從108年3市町（笠間市、水戶市及大洗町）採用，109年增加茨城縣常陸那珂市，今年再增加茨城縣八千代町。

農糧署表示，除參與市町增加外，採用台蕉作為營養午餐水果的頻度也逐漸增加，今年11月5日將有5個市町中小學午餐採用台灣香蕉當作營養午餐水果。