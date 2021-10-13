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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

搭配國旅券加碼 來高雄旅遊送200元高雄券

中央社 / 高雄13日電

配合交通部觀光局推出「國旅券」，高市觀光局表示，11月1日起憑國旅券或振興五倍券，透過旅行社預購高雄行程或住宿，就可以賺200元高雄券，完整方案將在15日正式公布。

觀光局今天發布新聞稿表示，振興COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光，將準備15萬份高雄券，供全國旅行社推出遊程方案加碼使用。

觀光局表示，民眾憑振興五倍券或國旅券，參加旅行社高雄遊程或透過旅行社代訂高雄合法旅宿，就可領取200元高雄券，完整方案預計15日公布。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，繼振興五倍券後，中央再推國旅券，高雄券也配合加碼，各縣市旅行公會也摩拳擦掌，準備包裝自家高雄產品，目前已有旅行社將推出遊高雄2天1夜999元住宿3星級以上優惠，若再加贈高雄券，對業績一定有助益。

觀光局表示，高雄市有260家旅宿業者獲「安心旅宿」認證，住宿品質環境有把關，讓來高旅遊的民眾可住得安心、玩得開心。

繼國慶焰火後，觀光局也陸續推出包括「高雄愛．月熱氣球」繫留體驗、旗津黑沙玩藝節、十面埋伏單車遊、寶來、不老溫泉季等活動，讓因疫情而受影響最嚴重的觀光再次活躍起來，也希望民眾「振興不忘防疫，防疫不忘振興」。

觀光局 旅行社

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