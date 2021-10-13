因應疫情趨緩 連江縣宣布10月14日起取消機場入境快篩

連江縣政府今天下午表示，考量近日國內新冠肺炎疫情已明顯趨緩穩定，加上全國第一劑之覆蓋率已漸上升，連江縣疫苗第一劑之覆蓋率已達82%，將於明（14）日起與澎湖、金門同步採入境免快篩；惟防疫不能鬆懈，連江縣疫情指揮中心會密切關注疫情發展，隨時恢復快篩作業。

連江縣長劉增應表示，經與澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯研商，考量國內雖維持在第二級疫情警戒，但目前疫情已呈趨緩，中央陸續放寛各項防疫措施。至於有關本土個案疫情，雖於10月9日及11日本土個案分別有1例，但經中央流行疫情指揮中心研判應是屬於舊案。且全國第一劑之覆蓋率已漸上升，在南北竿機場之篩檢數已大幅下降，連江縣疫苗第一劑之覆蓋率已達82%，南北竿機場快篩站之階段性功能已告一段落。

劉增應說明，隨著疫苗普及與群體免疫效果，整體疫情應會朝「流感化」發展，因此未來防疫工作將調整為早期發現、診斷與匡列，減少重症個案發生，並以社區防治為方向，早日於防疫與經濟的活動之間取得平衡恢復日常運作。

連江縣疫情指揮中心也呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，落實防疫新生活運動，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。如出現疑似症狀，應主動至醫院或衛生所進行篩檢。

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