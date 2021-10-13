高雄社宅助弱勢 議員批：非弱勢青年被遺忘

台積電進駐高雄的消息讓楠梓、左營等區房價看漲，青年購屋議題備受矚目，高雄市議會今工務部門質詢，多位議員關注社會住宅、平價住宅政策。議員認為，社宅幫助的是弱勢，但非弱勢青年始終是被遺忘的一群。都發局長楊欽富表示，市府將推平價住宅方案，朝公辦都更和公有土地地上權住宅等兩方案。

高市府將興建8800戶社會住宅，市議員郭建盟表示，高市府缺乏非弱勢青年住宅政策，社會住宅都是鎖定弱勢民眾，但有一群沒有富爸爸的青年，出社會後長期租屋，雖經濟略高於弱勢，但打拼10年小有積蓄卻仍無力購屋。郭建盟建議，高市府推房價所得比3倍的50年地上權青年共享宅，這可讓高雄青年打拼10年也買得起房。

楊欽富表示，地上權的概念和市府努力的方向一致，將會研究整合各方案。目前朝向將採公辦都更取得更多平價住宅，也會盤點公有土地，鼓勵建商蓋地上權建物，給予建商較低的地上權權利金，但建商需提供較低的房價給青年。

郭建盟強調，地上權債宅的權利金價格一定要採房價所得比的概念去計算，不要以周邊地價的價格去計算，因利用周邊地價的價格計算，將導致追著房價跑的狀況，市府應改變思維，只要採保障青年的方向去做就能跳脫追房價的模式。

市議員黃柏霖也認為，台積電投資的消息一傳出，一則以喜一則以憂，房價已飆漲，一坪最少漲2至3萬，但台積電會不會來仍是未定數。黃柏霖認為，高雄要成為宜居城市最重要的就是要有足夠的社宅、平價宅等，讓北漂回來的、南漂來工作的人都看得到希望。