14歲國中棒球員疑操練過當致死 高市府設獨立小組調查

高雄市七賢國中棒球隊14歲黃姓球員，9月20日在訓練時昏倒，搶救13天仍不治。高雄市長陳其邁今天表示，市府已委任醫師、律師與運動教練組成獨立調查小組，希望釐清真相，給家屬交代。

黃姓棒球隊員是9月20日在校內參加球隊訓練，當天是例行性敏捷訓練折返跑、綜合守備等訓練，後來黃生在休息時間出現意識不清現象，校方協助就醫，仍在10月2日不治。醫院診斷死因是「熱中暑合併多重器官衰竭」，高雄市教育產業工會質疑黃生因訓練過度被操死。

陳其邁今天在出席鳳山醫院一期新大樓開幕啟用時表示，針對黃生事件，市府已籌組獨立調查小組，成員包括醫生、律師以及運動教練，包括市立聯合醫院醫師蔡秀男、國軍高雄總醫院802內科部主任蔡醫師，因為802是我軍後送醫院，對於軍中操練或腎臟都非常有經驗；律師有林夙慧與周元培。

陳其邁說，獨立調查小組會在最快時間釐清真相，就整個訓練、體適能、學生適應及整體醫療狀況做了解，一定會給家屬清楚交代，並根據調查報告進行責任釐清及追究。