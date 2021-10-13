台東縣有30條紅色警示溪流 危險區域採取強制性撤離

圓規颱風離去後西南氣流持續帶來的大雨，造成台東縣多處溪流警戒，且目前持續降雨恐有致災之餘，縣長饒慶鈴今天中午緊急召開土石流災害應變中心會議，她表示，依12時30分彙報，全縣有30條土石流潛勢溪流紅色警戒，為確保民眾安全，宣布全縣下午停班停課外，已就危險區域採取強制性及預防性撤離，請民眾注意安全，不要鬆懈。

饒慶鈴表示，目前縣內已有多達30條紅色警示溪流、25條黃色警戒溪流和2處大規模崩坍黃色警戒，已就危險區域民眾採取強制性撤離及預防性撤離，一定會妥善安置好每一位鄉親，且未來幾天仍會有持續降雨情況，請各鄉鎮市機關單位做好相關防災準備，縣府會全力協助，並民眾千萬不要鬆懈。

另綠色隧道淹水部份，縣府將與公路局協調處理，相關建設工程也請建設處持續關切，留意各施工單位情況。此外，水保局表示，太麻里華源村曾有大規模土石崩塌過，需請民眾特別注意。

饒慶鈴除指示相關單位加強應變及進行預防性撤離外，因應災害防救需要，縣府今天依災害防救法公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）」為管制區，自上午11時30分生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，請民眾注意。