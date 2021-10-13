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地價稅問題延宕多時 典寶溪D區滯洪池2期盼年底動工

中央社 / 高雄13日電

高雄典寶溪D區滯洪池第2期工程，因地價稅問題延宕，經立委邱志偉協調後，高市稅捐稽徵處同意調降地價稅，並決議由地主台糖繳納，最快今年底可動工，後年初完工。

典寶溪D區滯洪池由台糖提供土地興建，水利署補助興建經費、高雄市政府水利局發包施工，但已完工的第1期工程，因設置太陽能光電板有營利收入，被高雄市稅捐稽徵處認定須繳交地價稅。

邱志偉發布新聞稿表示，由於水利署、高市府及台糖均不願意認列這筆地價稅，D區滯洪池第2期工程也因此延宕，經召開多次協調會後，高雄市稅捐稽徵處同意調降稅金，並決議台糖因有營收，應繳納稅金，請台糖盡速在董事會中提案通過。

邱志偉日前安排立法院經濟委員會到典寶溪D區滯洪池考察，D區滯洪池1期工程在前年底完工，第2期工程則由水利署全額補助工程經費新台幣1億元，高市水利局已經展開發包作業，最快今年底動工，後年初完工啟用。

水利局在考察時表示，D區滯洪池第1期面積共10公頃，可滯洪25萬噸，大雨期間有效調控典寶溪主幹線洪峰水位；第2期工程面積為14公頃，完工後預計可滯洪40萬公噸，同時設置步道、廣植喬木增加遮蔭，成為兼具滯洪與運動休憩的場域。

參與考察的梓官區中崙里長歐樹發說，滯洪池確實改善當地易淹水狀況，但未來步道完成後，將吸引許多民眾運動，希望水利局設計興建廁所，以符合需求；但水利局回應表示，興建廁所與地目不符，將再尋求折衷方式妥善處置。

滯洪池 考察 水利署

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