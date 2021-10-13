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高雄前鎮之星處處補丁 議員批：觀光景點蒙灰

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會今工務部門質詢，多位議員關心轄區內公園綠地狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今工務部門質詢，多位議員關心轄區內公園綠地狀況。記者林巧璉／攝影

高雄前鎮之星造價1.8億元，被譽為「網美陸橋」，這座多功能自行車橋下方就是輕軌前正之心站，高雄市議員陳麗娜表示，前鎮之星是前鎮地標，但橋面上自行車道、木棧板多處損壞、坑洞，不見改善，市府都已經費不足回應。高雄市工務局長蘇志勳表示，目前已籌到經費，明年初將全面翻修。

陳麗娜指出，前鎮之星啟用8年，初期人潮稀少，但近年愈來愈多人利用此車道，通往愛河一帶。目前設施老舊、處處坑洞、補丁，相當不美觀，讓高雄的觀光特色蒙灰。陳麗娜也發現，許多機車騎士違規騎上前鎮之星，也造成行人、單車族安全堪慮。

工務局長蘇志勳表示，機車騎士違規部分已請警察局協助，調派警力在現場取締。橋面上設施損壞會在明年初完成全面整修，燈具部分目前已完成修繕。

高雄市議會今進行工務部門質詢，多位議員都關心轄區內公園狀況，市議員黃文益表示，去年總質詢高雄市長陳其邁已承諾中央公園的特色規畫，今年5月相關部門也至現場勘查，但至今沒有後續進度。養工處長林志東表示，目前已請顧問公司規畫，初步規畫完成後便會舉辦公民參與的討論會。黃文益認為，高雄的公共建設跟不上都市發展的腳步，「這不符合市長緊緊緊的腳步」。

市議員陳玫娟也指出，目前市府有5件已完成的公園綠地開闢改造工程，辦理中的有20件，總經費達4億7855萬元。但從資料看來，左營只有一件、楠梓則沒有規畫，陳玫娟認為，這兩區的人口增長快，但不見政府完整規畫。

陳玫娟也提出，重愛公園有多處損壞待修，包括遊具高低落差、人行步道破損和道路坑洞等。市議員江瑞鴻也抱怨，自己在兩年前力爭仁武區大型特色公園，但至今無下文，工務局要我等等，但等那麼久還是輪不到仁武。

高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
高雄市前鎮之星自行車陸橋多處損壞，議員批有礙觀光發展。圖／陳麗娜團隊提供
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高雄市 陳麗娜 機車騎士

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