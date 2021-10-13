棒球隊學生訓練昏迷不治 陳其邁：調查小組釐真相

高雄某國中棒球隊14歲黃姓學生日前過世，遭教育團體質疑訓練過當導致。高雄市長陳其邁今天表示，會籌組獨立調查小組，在最快時間內釐清真相，一定會給家屬清楚交代。

陳其邁今天上午出席高雄市立鳳山醫院1期新建大樓開幕剪綵時，接受媒體聯訪時表示，會籌組一個獨立的調查小組，包括2名律師、2名專業醫師及專業教練，在最快時間內釐清真相，就整個訓練情形、學童體適能的適應狀況等進行了解。

陳其邁強調，調查小組有對軍中操練或腎臟診治等非常有經驗的醫師，一定會給家屬清楚交代，市府會根據調查報告來進行責任的釐清及追究。

高雄某國中棒球隊14歲黃姓學生，9月20日在校練球時身體不適，送醫後昏迷多日，10月2日宣告不治，遭教育團體質疑「操練致死」。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，這個案子太令人難過了，質疑9月20日學校訓練時間和內容為何？是否過度操練導致學生昏迷？他們將委任法律顧問向檢方告發，讓司法介入調查，還給當事人和社會一個真相。

黃姓學生9日舉行追思會，陳其邁也到場慰問家屬，黃父在追思會上表示，只求孩子死亡真相，希望相關單位能詳細調查找出原因。