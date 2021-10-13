高雄市立鳳山醫院新大樓啟用 擴大鳳山醫療量能

高雄市立鳳山醫院進行擴建工程，1期新建醫療大樓今天啟用，新增外科服務，醫療專科從12個增加至28個；一般急性病床也由原來58床增至99床，提供鳳山地區更完整醫療照護。

高雄市立鳳山醫院1980年設立，長庚醫療財團法人2000年接手經營，2016年再以BOT模式取得50年經營權。鳳山區人口約36萬人，居高市行政區之冠。

鳳山醫院今天新聞稿表示，依2020年高雄市政府民政局、衛生福利部醫事管理系統分析，每萬人口病床數13.78床（急性一般病床許可數），低於高雄次醫療區域的平均42.42床，導致附近醫學中心壅塞情形日益嚴重。長庚醫療財團法人有鑑於此，主動爭取擴大鳳山醫院醫療量能，分2期進行擴建工程。

鳳山醫院1期新建大樓2018年動工，今天落成啟用，上午舉行開幕剪綵儀式，包括市長陳其邁、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、高市衛生局長黃志中等人出席。

高雄市長陳其邁接受媒體聯訪表示，鳳山醫院擴大規模，從地區醫院升級到區域醫院，設備跟軟體醫療服務都全面提升，相信未來會提供更高品質醫療服務，並與社區更緊密結合。

長庚醫療財團法人表示，為讓醫療不中斷，1期新建大樓完工後，預計明年初再啟動2期的舊大樓重建工程。1期新建醫療大樓啟用後，一般急性病床由原來的58床增至99床；未來2期完工將再從99床增至250床。

另外，1期新建大樓也新增外科服務，加入手術室、婦產科、加護病房等單位，醫療專科從12個增至28個；同時引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進醫療設備，並全力發展微創手術，縮短患者術後恢復期。

長庚醫療財團法人指出，1期新建大樓啟用後，預估每年提供近40萬人次的門診服務量，鳳山醫院也將以高雄長庚醫學中心為標竿，提供升級版整體醫療服務。鳳山醫院1、2期擴建工程，均朝向綠建築及智能醫院的方向規劃營運。

1期大樓採用玻璃帷幕系統，空間開闊明亮，曾於2019及2020連續兩年獲得城市工程品質金獎，證明工程品質卓越。2期擴建工程將配合高市府構想設置公共藝術空間，期提供大鳳山地區民眾舒適又先進的健康照護環境。