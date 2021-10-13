影／選高雄市長民調支持度輾壓柯文哲！陳其邁這麼說

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，高雄市長選舉，若陳其邁對上民眾黨主席柯文哲，陳其邁以50.7%的支持度領先柯文哲的31.0%，加上李四川三人競逐情況下，陳還是勝過柯和李。陳其邁今天在鳳山醫院新大樓開幕時表示，民調都是參考，現在只想拚市政，讓市民生活能夠改善。

2022年縣市長大選不遠，高雄市長選舉黨派競爭者多，浮上檯面的包括國民黨籍前高雄市副市長李四川、參選國民黨黨主席選舉的孫文學校總校長張亞中、台灣民眾黨籍現任台北市長柯文哲等，及尋求連任的民進黨籍陳其邁，都可能投入高雄百里侯之爭。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，若陳其邁對上柯文哲，陳以50.7%的支持度領先柯的31.0%；。其邁在對上國民黨或台灣民眾黨任一人選，兩候選人對決的情況下，支持度都有五成以上；若面對國民黨與台灣民眾黨同時派出人選，三人競爭的情況下，支持度也在四成八以上。

對此陳其邁表示，民調都是參考，現在我他想到的是拚市政，讓市民生活能夠改善，這個是市府的工作，選舉都是其次的問題。