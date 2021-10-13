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民宅內藏農會ATM 背後原因是這樣...
高雄市阿蓮區一間民宅外裝著一台阿蓮農會的ATM，有網友將照片分享上「路上觀察學院」臉書社團引起熱議，猜測住戶是農會高官。阿蓮農會澄清，這台ATM是20多年前為服務居民才向住戶租用，目前使用率已不高。
一名許姓網友前天在「路上觀察學院」分享多張照片，附文「民宅ATM」引起網友熱烈討論，有網友笑稱「住戶可以說：我家開ATM的、有錢就是任性、出門就可領錢」，更指出「不用請保全，警察三不五時會來巡邏」，還有網友猜測住戶可能是鄉代或是農會總幹事的家。
這家ATM位於台19甲阿蓮往大崗山牌樓正對面的民宅外，阿蓮農會回應，1990年代還沒成立復安分部，當時這裡的居民經常反應領錢不便，但農會苦於找不到地點設ATM，只能向住戶承租，機台雖然老舊、有20多年歷史，但目前還是有人在使用，農會也有設保全系統，平常使用率不高，只剩附近住戶及營區的阿兵哥會用。
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