陳怡潔留法返鄉教大提琴 助金門學子接軌世界

位於金門東北隅、只有70名學生的述美國小，卻有一支13人的大提琴團。指導老師陳怡潔自法國學成後，矢志把大提琴西樂基礎帶回金門，讓家鄉學習大提琴的孩子能和世界接軌。

32歲的陳怡潔，在宜蘭出生，父親是宜蘭人，媽媽來自金門古寧頭。小五全家搬回媽媽家鄉後，她參加金城國中國樂社開始接觸大提琴，一路學習到高中。

陳怡潔接受中央社記者訪問表示，雖然大學讀音樂系，但總覺得無法滿足學習欲望；於是大二休學遠赴法國，考上法國國立凡爾賽音樂院後，她不但重新學習大提琴，「一切西樂課程更是從頭打地基」。

完成凡爾賽音樂院碩士預備班課程歸國後，陳怡潔心想台北不乏留法師資，但金門迫切需要大提琴西樂基礎老師，讓金門學習大提琴的學子能直接和台灣或歐洲接軌。因此她選擇回到金門，為家鄉大提琴音樂奉獻心力。

金沙鎮述美國小校長劉界宏說，學校位於金門東北角，國小部只有70名學生。由於社區音樂活動場次少、學生藝文刺激低，他成立吉他、鋼琴等音樂性課後社團，並有計畫地讓低年級小朋友練習大提琴，幫助學生能自小培養一項樂器專長。

得知述美國小計劃發展音樂性社團，陳怡潔毛遂自薦。2016年6月，她來到述美推展大提琴課程，開始音樂紮根生涯。

學校大門口有兩排楓香樹，大提琴團原名「述美楓香大提琴隊」，後來更名為「述美凡爾賽大提琴團」。樂團成立以來，除了平日練習，也曾到台灣參與多項音樂競賽，增加學生舞台經驗。陳怡潔更邀請自己的法國老師Barbara MARCINKOWSKA來金指導，讓學生親炙大師風采，開闊音樂視野。

校方並經常安排學生參與社區活動和戶外演出，漸漸打出知名度。國慶連假期間在「百年陳景蘭洋樓」紀念活動中演奏「卡門」等世界名曲，當天風大，把琴譜被吹得滿天飛，但學生視而不見繼續拉琴完成演出，讓陳怡潔驚訝學生的淡定。劉界宏也說，與以往演出相較，這次學生臉上充滿笑容，可以感受他們沉浸在樂音中，他深受感動。

述美國小耕耘大提琴樂團6年有成，校方不希望學生升上國中就中斷學習；因此，今年剛升國中的楊家語和楊于萱每週都會回母校練習一次。其中，楊家語去年到台中參加音樂比賽時，到樂器行試拉一把大提琴，拉著拉著，脫口而出「這是我的琴」；劉界宏說，這顯示學生已與樂器契合，充分抓住琴感。

陳怡潔說，音樂可以消化情緒，有孩子學琴之初稍嫌害羞，現在不但日漸外放，更培養了團隊責任感，「這是我最想看到的」。她說，已將大提琴的專業傳授給學生，至於未來孩子們是否和她走同樣的路，要由他們來決定。