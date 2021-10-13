高雄道挖費六都最貴 議員批坑人：市府帶頭賺不義財

道路挖掘前需申請許可，各縣市的道路挖掘許可費與修復費不盡相同，高雄市議員陳麗娜今提出，高雄市的道路挖掘許可費是六都最貴的，每100公尺要1萬8900元，去年光道挖費收入就高達6400萬，相較其他五都只收100至800元，「高雄市政府根本坑人，帶頭賺不義之財。」工務局長蘇志勳指出，會要求挖管中心蒐集資料，了解其他縣市收費標準並檢討高市作法。

高雄市議會今進行工務部門業務報告與質詢，陳麗娜指出，台北市和桃園市道挖費一件800元、新北市400元、台南市250元、台中市只要100元，唯獨高雄市收費標準以「挖掘長度乘以54元，再乘以道路寬度面積3.5米」。

陳麗娜解釋，高雄在縣市合併前，高雄市僅收取300元，合併後採原高雄縣的收費標準。但過去高雄政府、鄉鎮公所需負責道路修復，因此制定較高的收費標準。但縣市合併後，市府不再負責修復，卻繼續收取高額行政費用，「市府收取高額道路挖掘許可費，管線單位卻要自行鋪設修補道路，這根本就是一頭牛剝兩層皮，坑殺管線單位。」

工務局長蘇志勳表示，將會要求請挖管中心蒐集資料並做適當檢討。陳麗娜要求，市府應修訂「高雄市道路挖掘許可費挖補費及修復費收費標準」，比照其他直轄市的道路挖掘許可費收費標準，不可欺壓管線單位，把他們當提款機。

陳麗娜表示，許可費就是書面審核、核准蓋章的行政費用，過去工務局表示，因高雄市地幅廣大，道挖費支應道路巡查人員的相關費用，但去年的6400萬元中，僅1043萬元用在道路挖掘管理中心，其他5357萬元都是進高雄市的市庫。與工務局過去的說法不同，簡直是公然收取不義之財。