1年90萬通！高雄1999新增簡訊通知功能 服務更細膩

高雄市1999市民服務專線一年案量高達90萬通，近期民眾除反映各類市政動態，也關心疫苗接種，高雄券、商圈夜市券如何兌領也是近期熱門問題。為讓民眾能掌握處理情況，市府新增「陳情反映事項簡訊通知功能」，主動發送簡訊提供處理案號，方便民眾進一步查詢進度。

1999是接近基層聲音最前線，蒐集民怨也幫民眾解決疑問，處理進度有列管，面對無厘頭問題，話務員還是要耐心傾聽。主任蔣奇樺說，5月本土疫情升溫後，民眾詢問的事幾乎都圍繞著疫情動態，例如「某某公園有人在群聚」等，吹哨者變多，1999會轉給轄區警察處理。接種疫苗也是民眾關注的重點，隨著疫情降級，民眾近期常詢問振興五倍券、高雄券、商圈夜市券如何兌領使用等。

高雄市1999市民服務專線自97年4月啟用，一年電話量從16萬逐年上升，近年攀上新高，一年達90萬通。高雄1999團隊規模不小，近50名工作人員輪班服務，尖峰時段是平日上午8點至11點，下午2點至5點是一波話量高峰。約有四分之一工作人員是身心障礙者，包含肢障、視障等，透過擴視機等輔助，工作效能不輸正常人。

民眾反映陳情、派工案件，一經錄案後即會線上給予案號，供民眾事後查詢，民眾須透過撥打1999或高雄市政府線上即時服務系統案件查詢網（https://soweb.kcg.gov.tw/#/query），才能了解辦理情形。