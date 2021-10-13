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高雄典寶溪D區滯洪池二期工程 年底將動工
立委邱志偉近日安排立法院經濟委員會到典寶溪D區滯洪池考察，D區滯洪池第一期工程前年底完工後，已發揮滯洪功能，地方關注第二期工程，邱志偉說，水利署核定1億全額補助工程經費，高雄市水利局已展開工程發包作業，今年底能動工，後年初將啟用。
D區滯洪池以台糖土地興建，完工的第一期滯洪池設置太陽能光電板有營利收入，依規定需繳納地價稅，水利署、高雄市政府及台糖都不願意認列，導致第二期工程延宕，邱志偉居中協調，稅金高雄市稅捐稽徵處同意調降，最終決議台糖因有營利收入理應繳納稅金。
D區滯洪池第一期總共10公頃面積，共可滯洪25萬噸，在大雨期間有效調控典寶溪主幹線洪峰水位，第二期工程面積為14公頃，完工後預計可滯洪40萬公噸，工程將會串連一、二期步道，並廣植喬木增加遮蔭，完工後將是兼具滯洪與運動休憩場域。
梓官區中崙里長歐樹發說，滯洪池確實改善當地易淹水狀況，由於滯洪池面積廣大，未來步道完成後運動民眾多，期待水利局一定要設計興建廁所，滿足民眾需求。水利局回應，因為興建廁所的地目不符，將會再尋求折衷方式處置。
蜿蜒的典寶溪以往氾濫嚴重，邱志偉說，在水利署及高雄市水利局的通力合作整治下，目前沿線共有A、B、D三座滯洪池總共可以滯洪達173萬噸，豪雨侵襲時降低典寶溪水位成果顯著，滯洪空間愈大，典寶溪排洪壓力愈小，水利單位在D區總共規畫四期工程，他將爭取工程經費由中央全額補助，減輕地方負擔，並協助排除稅金問題，希望後續兩期工程比照第二期工程模式持續推進。
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