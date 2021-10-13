高雄消費發票登錄近2億 高雄券將加碼對接八大券

高市府配合中央振興五倍券推出「高雄開就賺」系列活動，其中登錄發票抽獎活動，截至昨天登錄金額已近新台幣2億元。市府正研擬高雄券再加碼八大券方案，預計15日公布。

高市府「高雄開就賺」活動，除加碼推出持振興五倍券消費滿額贈高雄券、200元振興五倍券兌換400元商圈夜市券，還有登錄在高雄消費發票或商圈夜市券附的抽獎序號可參加日月抽獎活動，最大獎是特斯拉電動汽車。

根據「高雄開就賺」官網統計，10月8日至12日，5天來累計發票登錄金額已有1億8953萬多元，預先登錄紙本振興五倍券將在高雄消費的金額則已達2億5584萬多元，登錄發票張數也突破20萬張。

此外，高雄商圈夜市券首波國慶連假期間共發出近10萬份，其中近4成已將商圈夜市券所附的抽獎序號完成登錄。經發局今天發布新聞稿表示，高市府正積極研擬高雄券再對接加碼中央各部會八大券方案，預計15日公布。

經發局長廖泰翔表示，首波振興券對接高雄券及商圈夜市券的效益超乎預期，市長陳其邁已允諾首波活動本週結束後，預定11月擇定一週加碼10萬份。