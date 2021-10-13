北大武山雨量33小時飆千毫米 居全國之冠

颱風圓規帶來的外圍環流讓屏東縣連下3天雨，平地雨勢雖不大，山上雨量驚人。依中央氣象局資料，泰武鄉北大武山步道33小時下了1094.5毫米的雨量，居全國之冠。

中央氣象局資料指出，北大武山從昨天到今天上午9時，下了1094.5毫米的雨量；從11日至今天上午9時，雨量高達1265.5毫米，都居全國之冠。

不過，屏東縣平地雨勢並不大，山區雨量在氣象局的百大排名裡，也只有北大武山和春日鄉的大漢山入列。

國慶連假3天全台各地都有山難消息傳出，北大武山檜谷山莊莊主吳德發在臉書（Facebook）屏東林管處北大武山資訊站發文表示，颱風、大雨狂風過後，請延遲2至3天再上山，山路土石非尋常公路，非常容易因水而土石崩塌，有過溪的行程，更是要確定水位高低狀況才可上山，北大武山步道只有乾溪溝，可是遇到大雨也絕對足以把人沖下山谷。