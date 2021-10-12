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高雄商圈夜市券14日截止 市府：別擔心！再加碼10萬份

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市商圈夜市券搶手，國慶3天連假已經發出近10 萬份。圖／高市經發局提供
高雄市商圈夜市券搶手，國慶3天連假已經發出近10 萬份。圖／高市經發局提供

配合五倍振興券發行，高雄市推出加碼方案，憑200元振興券可兌換400元商圈夜市券。市府經發局表示，國慶3天連假已經發出近10 萬份，第一波發放即將見底；市長陳其邁今天允諾加碼10萬份，預計11月發第二波商圈夜市券。

經發局與全市47處商圈及夜市合作推出商圈夜市券。經發局指出，10月9至11日國慶連假期間，累計發出近10萬份商圈夜市券，約四成消費者線上登錄抽獎，受歡迎程度超乎預期。

經發局指出，首波商圈夜市券發放至10月14日結束，今晚在前鎮區德昌夜市、明天13日大樹區鳳山寺夜市、14日梓官區蚵赤夜市及阿蓮區阿蓮夜市，發放時間都是晚上6點至9點，詳情可查詢高雄開就賺官網（https://kh100.tw/promotion），第二波在11月擇一周舉辦。

夜市券 高雄市

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