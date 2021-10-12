高雄城市共同記憶消失變大樓 林于凱：都委會要把關

高雄市區南和游泳池即將停業，愛河與大順路兩處大賣場基地陸續出售，即將改建大樓。市議員林于凱質詢指出，公園、游泳池、停車場陸續變建案，市民休憩運動空間沒了，城市共同記憶正在流失，未來都計審議、開發許可要考量民眾需求，甚至回饋停車位供公共使用。副市長林欽榮說，若涉及公共利益，都市計畫審議過程會更嚴謹並徵求各方意見。

高雄市五福路與中正路口交會路口是精華地帶，前有五福公園、後有南和游泳池。開業時間超過30年的游泳池高掛10月31日歇業看板，業者對外表示，因地主收回土地不得不歇業，未來可能建大樓。

高市議會今日進行都市計畫委員會業務質詢，時代力量議員林于凱指出，家樂福愛河店因售地將吹熄燈號，大順路分店也預計兩年後變成29層大樓，南和游泳池歇業在即，可能從公設保留地解編，未來情況不得而知，另有三民區重慶與敦化路口的停車場變建案，100多個車位消失引起居民憂心。

林于凱說，公園、游泳池、停車場陸續變建案，市民重要回憶紛紛消失，但建商開發模式卻不見得符合在地紋理，建商賺錢卻造成附近居民生活不便，都市計畫不能只對建商有利，建議市府在未來都市計畫審議、開發許可審議時應顧及周邊商業生態，必要時保留低樓層當賣場或休憩用途。此外，都市計畫審議階段，應納入區域停車考量，要求建商回饋公共車位。