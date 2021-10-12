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高雄城市共同記憶消失變大樓 林于凱：都委會要把關

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
因地主出售土地，歷史悠久的私立南和游泳池即將歇業。記者徐白櫻／攝影
因地主出售土地，歷史悠久的私立南和游泳池即將歇業。記者徐白櫻／攝影

高雄市區南和游泳池即將停業，愛河與大順路兩處大賣場基地陸續出售，即將改建大樓。市議員林于凱質詢指出，公園、游泳池、停車場陸續變建案，市民休憩運動空間沒了，城市共同記憶正在流失，未來都計審議、開發許可要考量民眾需求，甚至回饋停車位供公共使用。副市長林欽榮說，若涉及公共利益，都市計畫審議過程會更嚴謹並徵求各方意見。

高雄市五福路與中正路口交會路口是精華地帶，前有五福公園、後有南和游泳池。開業時間超過30年的游泳池高掛10月31日歇業看板，業者對外表示，因地主收回土地不得不歇業，未來可能建大樓。

高市議會今日進行都市計畫委員會業務質詢，時代力量議員林于凱指出，家樂福愛河店因售地將吹熄燈號，大順路分店也預計兩年後變成29層大樓，南和游泳池歇業在即，可能從公設保留地解編，未來情況不得而知，另有三民區重慶與敦化路口的停車場變建案，100多個車位消失引起居民憂心。

林于凱說，公園、游泳池、停車場陸續變建案，市民重要回憶紛紛消失，但建商開發模式卻不見得符合在地紋理，建商賺錢卻造成附近居民生活不便，都市計畫不能只對建商有利，建議市府在未來都市計畫審議、開發許可審議時應顧及周邊商業生態，必要時保留低樓層當賣場或休憩用途。此外，都市計畫審議階段，應納入區域停車考量，要求建商回饋公共車位。

副市長林欽榮指出，只要涉及公共利益，在都市計畫變更過程的開發許可部分，都市計畫會先載明，會徵求大家意見，賦予認養、維護等權責，也要相對提供誘因，另在都發局都市開發許可審議委員會時也可以落實，借重日本經驗思考。

高市議員林于凱建議都市計畫審議過程要兼顧周邊商業生態與公共停車需求。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱建議都市計畫審議過程要兼顧周邊商業生態與公共停車需求。記者徐白櫻／翻攝
高雄市南和游泳池有地利之便，緊鄰捷運站。記者徐白櫻／攝影
高雄市南和游泳池有地利之便，緊鄰捷運站。記者徐白櫻／攝影

都市計畫 高雄市

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