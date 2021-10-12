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國定民俗「屏東東港迎王」 10月24日如期舉辦但規模縮小

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
3年1科的屏東東港迎王平安祭典到疫情，東隆宮董事長潘慶士今天宣布如期舉辦，但因應防疫縮減規模。圖／民眾提供
3年1科的屏東東港迎王平安祭典到疫情，東隆宮董事長潘慶士今天宣布如期舉辦，但因應防疫縮減規模。圖／民眾提供

3年1科的屏東東港迎王平安祭典，是大東港地區的民俗文化盛事，每年吸引上萬人參與，去年11月請神降杯指示今年10月24日起展開為期8天的祭典，但籌備過程中數度受疫情警戒限制的影響，尤其是規模的大小；東隆宮董事長潘慶士今天宣布如期舉辦，但因應防疫縮減參與規模，為坊間的臆測和紛紛擾擾畫下句點。

潘慶士說，呈送活動專案防疫計畫書請屏東縣政府轉呈中央疫情指揮中心後，主管機關考量疫情已趨緩，屏東縣境內已逾60幾天加零，又東港迎王平安祭典有其特殊性，故採專案辦理辛丑正科依古禮祭典科儀等相關行程；考量疫情，為減少人流群聚，將縮小祭典規模，僅限東港鎮的隊伍參加，之前祭典委員會已行文向參加本科祭典活動宮廟說明，期望各界體恤舉辦祭典活動的決心與用心。

祭典委員會呼籲，所有參加祭典活動的宮廟、執事人員及全國香客，務必配合政府防疫規定，實聯制備查，在科儀進行中絕對禁止行進間飲食，並全程戴口罩，保持社交距離期望在辛丑正科代天巡狩千歲爺的下凡蒞境巡視下，能盡收瘟疫，一掃疫情陰霾，讓瘟疫快快消退，百行百業盡快恢復日常，庇佑全國信眾闔家健康，合境平安，國家風調雨順，國泰民安。

東港迎王平安祭典傳承百年，每一科的祭典活動從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節的科儀，都在虔誠隆重下遵循古禮規矩進行，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產。

東港 屏東

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