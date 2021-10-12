愛在金門送愛家扶 退休教師楊天澤義賣畫作助弱勢兒童

金湖國中退休教師楊天澤將於明日起至10月16日在環島北路二段的金門家扶中心扶幼館，舉辦「愛在金門、送愛家扶」水彩畫義賣展覽會，今天雖是颱風假，但楊天澤還是一早就到家扶中心完成布置，他說，此次他提供16幅畫作並完成裝框，打算把畫展的一半收入捐出，期盼能協助家扶中心的弱勢兒童和家庭。

家扶中心主任李桂平指出，楊天澤老師於湖埔國小、金寧國中、金門高中畢業，再負笈台灣從師大美術系及暑研所畢業，一路從事教育英才之工作，直至金湖國中美術教師退休。楊天澤個人畫作中可看出，每一幅都呈現時代的背景和當時環境的樣貌，他的整套畫作就像一部金門社會發展的紀錄，雖然緩慢但一去卻再也無法回頭，就如同用圖畫在記載金門環境的演變一樣。

李桂平表示，在家扶中心扶幼新館落成之際，感謝楊天澤老師的義舉，除增添扶幼館人文的氣息外，更為地方弱勢兒童的未來，籌措他們學習成長的養分，助他們除在課業的學習和生活的成長不落人後外，更期盼能發展出個人的興趣和培養出個自的專才出來。

此次的義賣畫展中，都是以金門的現有元素及文化為主題背景，隨著時代進步和社會的變遷，都市重劃後櫛次鱗比的高樓旱地而起，原有的金門風采被大樓的陰影所遮蔽，再也沒有看見陽光的機會。而楊天澤老師的畫作正好珍藏著當下的記憶，讓鄉親們可再細細品味曾經走過的年少歲月。