荖濃溪濁度飆升 高市六龜區部分區域停水
受圓規颱風外圍環流影響，高雄山區持續降雨，荖濃溪原水濁度升高，台水發布停水通知，包括六龜區新興里、六龜里、文武里、義寶里，將從今天上午11時停水至明天上午10時。
台灣自來水公司發布停水公告指出，因豪大雨導致荖濃溪川流量變大，濁度升高，從今天上午11時到明天上午10時，高雄市六龜區新興里、六龜里、文武里、義寶里停止供水，另六龜區新威里調降水壓。
台水第7區管理處副處長徐志宏接受中央社記者訪問表示，六龜區民生用水仰賴荖濃溪水，但荖濃溪濁度升高，六龜淨水場無法處理負荷，因此部分里別暫停供水。
此外，高雄市區多數民生用水仰賴高屏溪攔河堰，但高屏溪攔河堰也因上游集水區持續降雨，濁度升高。根據南水局資料顯示，截至今天下午2時，高屏溪攔河堰河道濁度高達3萬NTU。
不過徐志宏說，高屏溪攔河堰雖然也濁度升高，但高雄市區民生用水來源，還有伏流水、地下水等水源可使用，因此目前市區仍供水無虞。
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