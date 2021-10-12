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高雄新草衙違建戶仍有303戶 綠營議員籲市府重視

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前鎮緊鄰加工區與臨海工業區，早年吸引許多弱勢勞工在新草衙落腳。圖／黃文益提供
高雄前鎮緊鄰加工區與臨海工業區，早年吸引許多弱勢勞工在新草衙落腳。圖／黃文益提供

高雄前鎮新草衙地區曾經是全國最大違建區，雜亂無章的4千多違建戶占用公有地成為「城市之瘤」。高市制定自治條例讓違建戶合法承購土地，最後仍有303戶未申購。市議員黃文益、陳明澤指出，自治條例失效後整併誘因不足，未購地者也不能再買，草衙緊鄰亞洲新灣區，憂心數十年後雜亂場景不變，盼政策延續，市府也要有因應之道。

市府都發局長楊欽富回應，自治條例去年截止，重新啟動有困難，若與工務局合作朝危老建築改建方式辦理，條件會更好，容積率基本上會有30％或40％，比原本自治條例獎勵的20％還高，朝此方向努力。

早年不少來高雄打拚的經濟弱勢族群定居前鎮草衙，高市議會2015年通過「新草衙自治條例」，違建戶用優惠價格購買公有地，自治條例訂定落日條款，已於2020年6月失效，市府列冊管理3104戶，最後僅2801戶申購，仍有303戶沒有購買。

高市議會今日進行都市計畫委員會業務報告及質詢，議員陳明澤與黃文益認為，新草衙自治條例要有延長機制。黃文益指出，新草衙違建戶總面積19公頃，自治條例提供容積率優惠鼓勵住戶自行整併土地以利未來發展，但整併過程不容易，至今僅完成八件，僅占總讓售面積5.16%。

黃文益說，少數違建戶對市府沒信心或沒錢才沒買土地，未來恐成「釘子戶」，造成都市土地整併困難，過去努力讓人覺得「做半套」，他過去曾提出續行條例卻未能在議會通過，市府要有因應作法，最好朝都更方向努力。

高雄前鎮新草衙地區建築物老舊，不少巷道狹小。圖／黃文益提供
高雄前鎮新草衙地區建築物老舊，不少巷道狹小。圖／黃文益提供
高市議員黃文益（右）關心前鎮新草衙違建戶購地問題，記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃文益（右）關心前鎮新草衙違建戶購地問題，記者徐白櫻／翻攝

違建 高雄市

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