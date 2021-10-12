高雄新草衙違建戶仍有303戶 綠營議員籲市府重視

高雄前鎮新草衙地區曾經是全國最大違建區，雜亂無章的4千多違建戶占用公有地成為「城市之瘤」。高市制定自治條例讓違建戶合法承購土地，最後仍有303戶未申購。市議員黃文益、陳明澤指出，自治條例失效後整併誘因不足，未購地者也不能再買，草衙緊鄰亞洲新灣區，憂心數十年後雜亂場景不變，盼政策延續，市府也要有因應之道。

市府都發局長楊欽富回應，自治條例去年截止，重新啟動有困難，若與工務局合作朝危老建築改建方式辦理，條件會更好，容積率基本上會有30％或40％，比原本自治條例獎勵的20％還高，朝此方向努力。

早年不少來高雄打拚的經濟弱勢族群定居前鎮草衙，高市議會2015年通過「新草衙自治條例」，違建戶用優惠價格購買公有地，自治條例訂定落日條款，已於2020年6月失效，市府列冊管理3104戶，最後僅2801戶申購，仍有303戶沒有購買。

高市議會今日進行都市計畫委員會業務報告及質詢，議員陳明澤與黃文益認為，新草衙自治條例要有延長機制。黃文益指出，新草衙違建戶總面積19公頃，自治條例提供容積率優惠鼓勵住戶自行整併土地以利未來發展，但整併過程不容易，至今僅完成八件，僅占總讓售面積5.16%。