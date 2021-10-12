乘坐遊艇到高雄看國慶煙火 煙霧一片留下遺憾

這次國慶連假，台南不少人參加遊艇之旅，先到小琉球玩水，再到高雄港看煙火，遊客趕在圓規颱風前度過不一樣的連假，但今年國慶煙火因風小致煙多，影響美感，遊客認為是美中不足的地方。

4月到9月是澎湖旅遊旺季，近2年來因遊艇風氣轉盛，乘遊艇玩南方4島風氣大開，成為最夯的旅遊方式，旅遊業者都在搶這塊餅。但今年5月中旬起受疫情嚴重影響，加上澎湖沒開放外縣市遊遊艇入港，艇旅遊生意趨近於零，隨著疫情趨緩，9月開放船隻入港，遊艇旅遊再起，但隨著東北季風增強，遊艇旅遊轉往小琉球。

台南市陳姓玩家表示，因今年國慶煙火在高雄市施放，不少人利用國慶連假乘坐遊艇到小琉球玩，並到高雄港看煙火。業者推出2天1夜與3天1夜，9日從安平出發，先到琉球玩水及進行生態之旅，10日晚到高雄港看煙火，有的人看完煙火就殺回安平，有人再過1夜，隔天才回台南。

陳姓玩家說，受圓規颱風影響，風浪雖較平日略大，但為長浪，浪與浪之間距離較長，不影響到航行。不過，受颱風影響，氣流不穩定，施放國慶煙火時因風小甚至沒風，造成煙聚集在施放處上空，影響到整體美感，遊客認為美中不足，也留下遺憾。