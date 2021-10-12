藍議員稱網傳高市府安排職缺 陳其邁：惡劣謠言

台中市台灣基進立委陳柏惟罷免案即將投票，國民黨新北市議員林金結指，網傳高市府已為陳柏惟留位置；高雄市長陳其邁今天痛批，用低級惡劣的謠言進行選舉操作，非常不可取。

台中市第二選區立委陳柏惟遭罷免團體發起罷免，罷免案將於23日舉行投票。罷免團體昨天找林金結等國民黨籍市議員助陣掃街。

林金結昨天在接受媒體聯訪時說，網路有消息指出，如果陳柏惟被罷免，高雄市長陳其邁已在高雄市政府為陳柏惟安排了一個位置，不知道是真的還假的，既然民進黨這麼支持他，台中人不用煩惱，陳柏惟不會失業，讓他回高雄就好了。

陳其邁今天上午在「110年全國運動會」高雄市代表隊授旗儀式後，接受媒體聯訪時說，「這個是無中生有，用這種低級惡劣的謠言來進行選舉操作，我覺得非常不可取。」

民進黨立委趙天麟今天也在臉書上說，高雄市前市長韓國瑜不珍惜高雄市民給予執政的機會，落跑選總統、荒廢市政，遭到罷免。提名韓的國民黨不思反省，竟進行各種報復性罷免，欲罷免的對象都是社會公認認真專業的民代。

趙天麟說，國民黨正傾全黨之力，要把每天通勤於立法院及台中選區間、問政曾獲公民監督國會聯盟（公督盟）肯定的優質立委陳柏惟罷免，這是國民黨的集體墮落。呼籲台中市民守護陳柏惟，遏止不具正當性、浪費社會資源的報復性罷免歪風。

趙天麟還說，為何國民黨要鎖定外交及國防委員會的陳柏惟跟林昶佐硬推罷免，「有沒有要讓台派席次不過半來打擊至為重要的『海空戰力提升計畫特別預算』及明年因應中國威脅而增加的國防預算，就留給大家公評了！」

國民黨高雄市議員邱于軒接受中央社記者訪問說，如果高市府沒有安排位置給陳柏惟，當然是件好事，畢竟高雄需要「少一點酬庸、多一點專業」，希望更多專業人員來高雄服務。