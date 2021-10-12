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影／颱風天的嬌客！綠蠵龜遭漁網纏困 金門岸巡火速救援
颱風天的嬌客！受圓規颱風影響，金門這兩天風力強勁，第九岸巡隊復國墩安檢所人員昨於金沙鎮狗嶼灣執行灘岸巡查時，發現1隻活體海龜遭廢棄漁網纏繞，立即增派人力實施救援，將漁網移除及持續給予澆水，並同步通報金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會到場協處。
金門岸巡隊表示，昨日上午6時許，復國墩安檢所人員發現1隻活體海龜遭廢棄漁網纏繞，立即通報，金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會在7點多也派員抵達現場。
據初步評估，這隻受困海龜為綠蠵龜（又稱青海龜，是海龜屬下的唯一一種），測量身形長約42公分、寬約43公分，推測年齡為青少龜，性別無法辨認，無明顯外傷，由野生動物救援暨保育協會帶回檢查健康情形及照顧。
海巡署表示，綠蠵龜主要分布於熱帶及亞熱帶海域中，為瀕臨絕種的保育類動物，但近年鮮少發現活體海龜通報案例，在此呼籲民眾，倘有發現鯨豚及綠蠵龜擱淺情事，請立即撥打海巡署「118」服務專線，他們會立即派員前往處理。
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