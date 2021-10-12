影／颱風天的嬌客！綠蠵龜遭漁網纏困 金門岸巡火速救援

颱風天的嬌客！受圓規颱風影響，金門這兩天風力強勁，第九岸巡隊復國墩安檢所人員昨於金沙鎮狗嶼灣執行灘岸巡查時，發現1隻活體海龜遭廢棄漁網纏繞，立即增派人力實施救援，將漁網移除及持續給予澆水，並同步通報金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會到場協處。

金門岸巡隊表示，昨日上午6時許，復國墩安檢所人員發現1隻活體海龜遭廢棄漁網纏繞，立即通報，金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會在7點多也派員抵達現場。

據初步評估，這隻受困海龜為綠蠵龜（又稱青海龜，是海龜屬下的唯一一種），測量身形長約42公分、寬約43公分，推測年齡為青少龜，性別無法辨認，無明顯外傷，由野生動物救援暨保育協會帶回檢查健康情形及照顧。