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商圈夜市券太夯 陳其邁：再加碼10萬份

中央社 / 高雄12日電

高市府「高雄開就賺」活動加碼商圈夜市券，民眾持200元振興五倍券可兌換400元商圈夜市券，8日起開始兌換後，民眾領取踴躍，高雄市陳其邁今天透露，將再加碼發放10萬份。

高雄市經發局推出200元振興五倍券兌換400元商圈夜市券活動，適逢國慶連假，各商圈夜市兌換點大排長龍，也帶動商家業績大幅成長。

陳其邁上午出席「110年全國運動會」高雄市代表隊授旗儀式時透露，民眾對商圈夜市券反應非常熱烈，首波幾乎已發罄，後續會再加碼10萬份，預算不夠也會再增加，請大家拭目以待。

陳其邁說，近日百貨、餐廳消費人口也很多，發放高雄券同樣超乎預期，也保證後續會再加碼優惠，讓更多行業受惠。

高雄凱旋青年夜市總經理劉坤松說，看好高雄券及商圈夜市券助攻，很多攤商都有增備食材，很多消費者也都是排隊換到商圈夜市券後，馬上在商圈夜市消費，有攤商本來1晚銷售新台幣5000元，這2天1晚就賣到1萬2000元，效果立見。

劉坤松說，10日國慶煙火結束，因夜市位在輕軌捷運站旁，結果晚上9時30分過後就有近10攤被掃攤，消費者有如蝗蟲過境，把食物都掃光，簡直是重現剛開幕時盛況，不少攤商收攤後，點算收到的商圈夜市券，都笑得合不攏嘴。

經發局長廖泰翔說，商圈夜市券首波辦理至14日，目前已規劃第二波商圈夜市券振興方案，預計11月啟動，相關內容將於近期公告。

夜市券 陳其邁 高雄市

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