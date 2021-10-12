全運會高雄隊授旗！111年體育預算增8% 運發基金編1億

110年全國運動會10月16日起在新北市點燃戰火，高雄市府今天在四維行政中心舉行代表隊授旗誓師，市長陳其邁將象徵高雄的彩帶高字市旗，授予奧運標槍國手黃士峰及馬拉松選手雷里莎。陳其邁表示，高雄市重視體育選手培訓與賽事，明年度體育預算增加8%，並編列1億元體育發展基金，以13座國民運動中心為目標。

今天授旗現場共有田徑、壘球、電子競技、排球、舉重、游泳等單項選手代表出席。110年全國運動會部分賽事已提前進行，目前高雄代表隊已奪得4金、3銀、13銅，包括桌球教父莊智淵領軍奪下桌球男子團體金牌，及粉紅小鋼砲黃亭茵搶下自由車個人雙金並破大會紀錄，手球女子代表隊拿下4連霸，

高雄巿體育總會理事長許文宗表示，高雄市104年在全運會拿下冠軍三連霸，104年總成績第三名，108年變成第四名，今年是第四名保衛戰。高雄在全國優秀選手訓練輔導金制度，比其他縣市晚了6、7年，國民運動中心的布建也比其他縣市慢，希望能迎頭趕上，找回三連霸時的榮光。

陳其邁表示，高雄市重視體育選手培訓與賽事，明年度體育預算增加8%，並編列1億元體育發展基金，以13座國民運動中心為目標。國民運動中心的設置已在積極進行中，加速在市區與偏鄉建置。感謝所有教練與選手，市府今年導入由正修科技大學組成的運動科學團隊，並再次與小港醫院院長郭昭宏團隊攜手合作，協助代表隊保持最佳狀況及最好的防護。