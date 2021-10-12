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高市議員提議研擬「台積電大道」打造左楠仁武共榮圈

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員江瑞鴻建議將水管路延伸至楠梓後勁地區，稱為「台積電大道」。記者徐白櫻／翻攝
高市議員江瑞鴻建議將水管路延伸至楠梓後勁地區，稱為「台積電大道」。記者徐白櫻／翻攝

高雄市水管路銜接大樹、鳥松、仁武等地，針對台積電可能落腳高雄後勁中油舊廠區，高市議員江瑞鴻提出「台積電大道」構想。他指出，現今水管路只通到高楠公路，民眾要繞一大圈才能抵達楠梓後勁，水管路應該延伸至台17線，未來便利產業園區串聯快速道路，居民交通也會更便捷。高市副市長林欽榮表示，水管路延伸案編列800萬評估費用，全力串聯楠梓、仁武兩地。

高51-1線水管路西起高楠公路，末端銜接仁武仁林路，為往來高雄市仁武區、大樹區、楠梓區、三民區的重要道路。

高市議會今日進行都市計畫委員會業務報告及質詢。民進黨議員江瑞鴻指出，水管路是重要道路，現在只能通到高楠路就被鐵路中斷，未來台積電若進駐中油廠區，水管路應該從高楠公路通過從中油園區北端銜接至台17線捷運紅線，這條道路稱為「台積電大道」，打造左楠、右昌、仁武共榮圈。

江瑞鴻說，共榮圈內的總人口數已經50萬人，規畫中的高屏第二快速道路設置八德二路交流道，以後台積電、中油材料創新研發專區車輛可行走水管路連接至快速道路、小港機場、港區碼頭，民眾不用經過楠梓百慕達三角洲（楠梓高架橋），原物料運輸便利，也帶動地方繁榮，對百姓是很大福利。

高市副市長林欽榮指出，認同江議員道路延伸構想，但還不能稱為「台積電大道」，目前是中油煉油廠園區南路延伸道路，水管路延伸路段複雜性很高，會通過台鐵、中山高、高鐵軌道與供油管線，必須要「飛天鑽地」才行，市府在產業園區規畫案內編列800萬，會找專業顧問團隊進行研究。

台積電 中油 小港機場

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