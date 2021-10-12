強陣風來襲金門陸續傳災情 山后百年老樹倒伏

受到颱風圓規環流和東北風影響，金門地區陣風達10級，全縣今天停止上班上課到下午6時。包括停電、倒樹等災情頻傳。其中，樹齡135年的山后百年老樹倒伏。

金門目縣林務所所長鐘立偉受訪表示，林務所的列管老樹桄榔，位於山后民俗文化村內，樹高11.1公尺，胸徑0.39公尺，推估樹齡135年。據村民王壽凱稱，曾聽他父親提過，這株桄榔樹是旅居日本的鄉民返鄉帶回金棗果，食用後將種子丟向外面空地自然長成。

鐘立偉表示，林務所最近一次檢查這棵老樹是在6月17日；當時樹勢良好，根部狀況正常，無寄生、附生與纏繞植物等，今天清晨因風勢過大而倒伏，好在無立即性危險。他說，老樹雖然倒伏，但尚未斷裂，有存活的機率，將召集相關單位研商後續處理方式。

金門氣象站主任曹嘉宏指出，北方高壓出海帶來的東北風與圓規颱風環流合流，這兩股風力經過台灣海峽的狹管效應加速，使得金門地區今天平均風力達7級，最大陣風10級。

金門縣政府今天凌晨宣停班停課，由於通知過於匆促，不少村里辦公所今天上午再以廣播通知民眾停班停課訊息，提醒民眾盡量不要出門，顧好自身安全，並關注最新災情。

金門各處陸續傳出多起災情，到上午10時止，累積曾停電戶數達1145戶，台電金門營業區處持續動員搶修中。主要停電區域集中在金湖新前墩、田浦、大地、內洋、溪邊、復國墩及烈嶼林湖村、西口、西宅社區一帶。台電已動員40餘名工程人員、並出動吊臂車、昇空車等工程車24輛進行電力修復。

在風倒木方面，鐘立偉指出，除了山后百年老木倒伏外，林務所共接獲62案倒樹通報，處理了至少80株以上倒樹，數量仍持續增加中。

由於風勢依然強烈，台電呼籲民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，應立即通知台電前往處理，切勿自己撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。林務所也提醒鄉親遠離危險區域，確保安全。

另外，國慶連假多處辦理市集活動，如陳景蘭洋樓前的市集攤位帳棚都被強風吹得東倒西歪；家樂福廣場的夜市也因風勢過大，提前在昨晚結束。